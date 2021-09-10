В Полтаве школьник "заминировал" школу

О возможном заминировании школы №38 сообщил ученик заведения.

Ученик позвонил в службу "101" и сообщил о заминировании Полтавской общеобразовательной школы №38.

Об этом сообщили в полиции.

В полицию Полтавщины поступило сообщение от спасателей, позвонил неизвестный, который голосом, похожим на детский, сообщил о заминировании Полтавской общеобразовательной школы №38.

Правонарушителем оказался ученик начальных классов этой же школы.

В отношении родителей парня полиция составила административный протокол по части 1 статьи 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Днепропетровской области задержали 32-летнего мужчину, который после ссоры с девушкой сообщил о заложенной взрывчатке в помещении автостанции в Терновке. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, таким образом он пытался задержать отправление автобусов, одним из которых любимая собиралась покинуть город.

Мужчина "заминировал поезд", потому что опоздал на него и хотел догнать

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