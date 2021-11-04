Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

Резніков очолював МінТОТ.

Верховна Рада 4 листопада проголосувала за нового міністра оборони України.

"За" проголосували 273 народних депутатів.

Міністерство оборони очолив Олексій Резніков. Він 1 листопада написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До слова, його відставку 3 листопада підтримала Рада.

Слід зауважити, що раніше джерела ТСН.ua у "Слузі народу" зазначили, що, можливо, Резніков стане не просто міністром оборони, а збереже за собою портфель віцепрем'єра, який очолить і оборонку, і реінтеграцію.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада звільнила з посад одразу п'ятьох урядовців. Так, без очільників залишились Міндовкілля, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран 2 листопада подав до Верховної Ради заяву про відставку.

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