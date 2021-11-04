Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

Резников возглавлял МинТОТ.

Верховная Рада 4 ноября проголосовала за нового министра обороны Украины.

"За" проголосовали 273 народных депутата.

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Министерство обороны возглавил Алексей Резников. Он 1 ноября написал заявление об освобождении от должности вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. К слову, его отставку 3 ноября поддержала Рада.

Следует заметить, что ранее источники ТСН.ua в "Слуге народа" отметили, что, возможно, Резников станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 ноября уволила с должностей сразу пятерых чиновников. Так, без руководителей остались Минэкологии, Минэкономики, Минобороны, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран 2 ноября подал в Верховную Раду заявление об отставке.

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