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Тина Кароль намекнула, что собралась замуж

Тина Кароль намекнула, что собралась замуж

Артистка озадачила фанатов.

Украинская певица Тина Кароль порадовала фанов новым развлекательным видео.

Так, исполнительница сыграла в игру "Правда или действие" для подписчиков своего Patreon, во время которой некоторыми ответами озадачила поклонников.

В видео артистка предстала в новом образе: как известно, специально для клипа "Двойной рай" Тина сменила цвет волос на блонд и сделала челку.

Сам ролик получился очень смешным. Певица на все вопросы отвечала в шутливой форме. Тина рассказала подписчикам возможен ли вскоре новый дуэт, нарисовала портрет своей кошки по кличке Жемука, и назвала свой любимый клип.

А по просьбе фанатов прочитать строчки из любимого стиха, Тина продекламировала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу". После этих слов Кароль громко рассмеялась и ей потребовалось время, чтобы успокоиться. Вполне возможно, что в этих строках есть доля правды, поскольку вызвала у звезды такую бурю эмоций. Однако дальше артистка ничего объяснять не стала.

Напомним, на прошлой неделе вышел альбом Тины Кароль "Двойной рай", который сразу же возглавил топ-чарты стриминговых сервисов в таких странах, как Украина, Беларусь, Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, альбом попал в стрим Кувейта, Чехии, Узбекистана и Испании. .

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