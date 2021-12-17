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Торт "П'яна вишня": рецепт та рекомендації

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Торт "П'яна вишня": рецепт та рекомендації

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Коли ми хочемо поішити близьких чимось смачним, ми печемо торт.

Є знайомі з дитинства торти, які можна спекти просто у вихідний, наприклад, наполеон або медовик. Є торти, що готуються для особливих випадків. І один із них – торт "П'яна вишня".

Інгредієнти:

  • для бісквіту:
    • 3 склянки борошна
    • 2 склянки цукру
    • 1,5 склянки молока
    • 1,5 склянки води
    • 0,75 склянки олії
    • 3 яйця
    • 10 столових ложок порошку какао
    • 1,5 чайні ложки розпушувача
    • 1,5 чайні ложки соди
  • для крему:
    • 3 склянки вишні
    • 200 г вершкового масла
    • 1 банка згущеного молока
    • 150 мл коньяку
  • для глазурі:
    • 50 г вершкового масла
    • 3 столові ложки цукру
    • 3 столові ложки порошку какао
    • 2 столові ложки молока

Приготування

Вишню без кісточок залити коньяком, накрити і залишити наполягати на 2-3 дні, періодично струшуючи.

Для бісквіту просіяне борошно з'єднати з цукром, додати порошок какао, соду, розпушувач і перемішати.

Яйця злегка збити і, не припиняючи збивання, влити молоко та олію. Потім всипати суху суміш і добре вимішати до отримання густого однорідного тіста, після чого влити окроп, швидко перемішати, вилити тісто у вистелену пергаментом форму і випікати 1,5 години за 180°С.

Готовий бісквіт повністю остудити, зрізати верхівку, а з основи вибрати ложкою м'якуш, щоб вийшла коробочка.

Розм'якшене вершкове масло збити зі згущеним молоком, додавши частину сиропу від вишень. У крем, що вийшов, додати бісквітну крихту, відціджену вишню і акуратно вимішати.

Бісквітну заготовку та "кришку" просочити зсередини вишневим сиропом, наповнити основу кремом та накрити нею.

Для глазурі вершкове масло розтопити, додати цукор і порошок какао, підлити молоко і варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.

Готовий торт залити охололою глазур'ю і витримати кілька годин у холодильнику.

На замітку

Влітку використовуйте свіжу вишню, а взимку – заморожену чи консервовану.

Масляний крем можна замінити легшим, збивши жирні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.

Поверхню торта можна притрусити кондитерським посипанням або прикрасити фігурками з мастики.

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