Торт "П'яна вишня": рецепт та рекомендації

Коли ми хочемо поішити близьких чимось смачним, ми печемо торт.
Є знайомі з дитинства торти, які можна спекти просто у вихідний, наприклад, наполеон або медовик. Є торти, що готуються для особливих випадків. І один із них – торт "П'яна вишня".
Інгредієнти:
- для бісквіту:
- 3 склянки борошна
- 2 склянки цукру
- 1,5 склянки молока
- 1,5 склянки води
- 0,75 склянки олії
- 3 яйця
- 10 столових ложок порошку какао
- 1,5 чайні ложки розпушувача
- 1,5 чайні ложки соди
- для крему:
- 3 склянки вишні
- 200 г вершкового масла
- 1 банка згущеного молока
- 150 мл коньяку
- для глазурі:
- 50 г вершкового масла
- 3 столові ложки цукру
- 3 столові ложки порошку какао
- 2 столові ложки молока
Приготування
Вишню без кісточок залити коньяком, накрити і залишити наполягати на 2-3 дні, періодично струшуючи.
Для бісквіту просіяне борошно з'єднати з цукром, додати порошок какао, соду, розпушувач і перемішати.
Яйця злегка збити і, не припиняючи збивання, влити молоко та олію. Потім всипати суху суміш і добре вимішати до отримання густого однорідного тіста, після чого влити окроп, швидко перемішати, вилити тісто у вистелену пергаментом форму і випікати 1,5 години за 180°С.
Готовий бісквіт повністю остудити, зрізати верхівку, а з основи вибрати ложкою м'якуш, щоб вийшла коробочка.
Розм'якшене вершкове масло збити зі згущеним молоком, додавши частину сиропу від вишень. У крем, що вийшов, додати бісквітну крихту, відціджену вишню і акуратно вимішати.
Бісквітну заготовку та "кришку" просочити зсередини вишневим сиропом, наповнити основу кремом та накрити нею.
Для глазурі вершкове масло розтопити, додати цукор і порошок какао, підлити молоко і варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.
Готовий торт залити охололою глазур'ю і витримати кілька годин у холодильнику.
На замітку
Влітку використовуйте свіжу вишню, а взимку – заморожену чи консервовану.
Масляний крем можна замінити легшим, збивши жирні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.
Поверхню торта можна притрусити кондитерським посипанням або прикрасити фігурками з мастики.
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