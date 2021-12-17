Торт "П'яна вишня": рецепт та рекомендації

Коли ми хочемо поішити близьких чимось смачним, ми печемо торт.

Є знайомі з дитинства торти, які можна спекти просто у вихідний, наприклад, наполеон або медовик. Є торти, що готуються для особливих випадків. І один із них – торт "П'яна вишня".

Інгредієнти:

для бісквіту: 3 склянки борошна 2 склянки цукру 1,5 склянки молока 1,5 склянки води 0,75 склянки олії 3 яйця 10 столових ложок порошку какао 1,5 чайні ложки розпушувача 1,5 чайні ложки соди

для крему: 3 склянки вишні 200 г вершкового масла 1 банка згущеного молока 150 мл коньяку

для глазурі: 50 г вершкового масла 3 столові ложки цукру 3 столові ложки порошку какао 2 столові ложки молока



Приготування

Вишню без кісточок залити коньяком, накрити і залишити наполягати на 2-3 дні, періодично струшуючи.

Для бісквіту просіяне борошно з'єднати з цукром, додати порошок какао, соду, розпушувач і перемішати.

Яйця злегка збити і, не припиняючи збивання, влити молоко та олію. Потім всипати суху суміш і добре вимішати до отримання густого однорідного тіста, після чого влити окроп, швидко перемішати, вилити тісто у вистелену пергаментом форму і випікати 1,5 години за 180°С.

Готовий бісквіт повністю остудити, зрізати верхівку, а з основи вибрати ложкою м'якуш, щоб вийшла коробочка.

Розм'якшене вершкове масло збити зі згущеним молоком, додавши частину сиропу від вишень. У крем, що вийшов, додати бісквітну крихту, відціджену вишню і акуратно вимішати.

Бісквітну заготовку та "кришку" просочити зсередини вишневим сиропом, наповнити основу кремом та накрити нею.

Для глазурі вершкове масло розтопити, додати цукор і порошок какао, підлити молоко і варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.

Готовий торт залити охололою глазур'ю і витримати кілька годин у холодильнику.

На замітку

Влітку використовуйте свіжу вишню, а взимку – заморожену чи консервовану.

Масляний крем можна замінити легшим, збивши жирні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.

Поверхню торта можна притрусити кондитерським посипанням або прикрасити фігурками з мастики.

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