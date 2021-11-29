Торт "Рафаелло": рецепт

Будь-який домашній торт смачний апріорі, тому що готується з натуральних продуктів та з любов'ю, але найголовніше – з урахуванням побажань тих, хто буде цей торт їсти.

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких черговим кулінарним шедевром, випікайте торт "Рафаелло". Цей торт не на кожен день. Лише його вигляд свідчить, що він призначений для особливих випадків. Білий, як хмара, із приємним ароматом кокосу та мигдалю та легким вершковим кремом "Рафаелло" задовольнить найвишуканіший смак.

Інгредієнти:

для бісквіту 6 яєць 200 г цукру 125 г борошна 100 г мигдалю

для крему: 550 мл вершків 33%-ї жирності 250 г маскарпоне 200 г білого шоколаду 100 г цукрової пудри 50 г кокосової стружки

для просочення: 150 мл кокосового молока цукрова пудра

для прикраси: цукерки "Рафаелло" кокосова стружка мигдальні пелюстки



Приготування

Мигдаль залити гарячою водою, прокип'ятити кілька хвилин, очистити від шкірки, просушити і перемолоти.

Яйця кімнатної температури розбити та акуратно відокремити білки від жовтків. Білки збити до появи піни, поступово всипати цукор і продовжувати збивання до утворення щільних стійких піків. Окремо збити жовтки, додати їх до білків та акуратно перемішати. Потім всипати просіяне борошно і, обережно вимішуючи лопаткою знизу вгору, ввести мелений мигдаль. Випікати бісквіт за 170°С 40-45 хвилин.

Для крему білий шоколад залити 50 мл вершків і розтопити на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Охолоджені вершки, що залишилися, збити з цукровою пудрою до утворення пишної стійкої піни. Злегка збити маскарпоне. Підготовлені інгредієнти з'єднати, додати кокосову стружку та акуратно вимішати до однорідного стану.

Бісквіт розрізати на 3 коржі і зібрати торт, просочуючи кожен корж підсолодженим цукровою пудрою кокосовим молоком і перемазуючи кремом.

Готовий торт зверху і з боків обмазати кремом, що залишився, притрусити кокосовою стружкою і прикрасити мигдальними пелюстками і цукерками "Рафаелло".

Перед подаванням витримати кілька годин на холоді, щоб торт добре просочився.

На замітку

Якщо бажаєте отримати більш виражений смак кокосу та мигдалю, крем додатково ароматизуйте кокосовим екстрактом, а до бісквіту додайте кілька крапель мигдальної есенції.

Маскарпоне можна замінити будь-яким вершковим сиром.

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