На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі

На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі

До лікарень госпіталізовано п’ятеро працівників станції.

У неділю ввечері в Івано-Франківській області на Бурштинській ТЕС стався вибух. Внаслідок аварії госпіталізовано п’ятеро осіб, серед яких двоє отримали серйозні опіки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те ,що стався вибух на БуТЕС.

За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм., внаслідок чого

відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають надзвичайники, опіки отримали двоє працівників. Їх госпіталізовано до лікувальних закладів.

Повідомляється, що на роботу станції подія не вплинула і наразі на ТЕС працює сім блоків.

"Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок", — зазначили в ДСНС.

На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 18 серпня вже відбувалося займання в одному з маслоблоків на території Бурштинської ТЕС. Тоді загорання було ліквідовано і ніхто не постраждав.

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