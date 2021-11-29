На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: есть пострадавшие

В больницы госпитализированы пять работников станции.

В воскресенье вечером в Ивано-Франковской области на Бурштынской ТЭС произошел взрыв. В результате аварии госпитализированы пять человек, среди которых двое получили серьезные ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"28 ноября в 22:12 к спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о произошедшем взрыве на БуТЭС.

По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего

произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла", — говорится в сообщении.

Как отмечают чрезвычайники, ожоги получили двое работников. Они госпитализированы в лечебные учреждения.

Сообщается, что на работу станции событие не повлияло и на ТЭС работает семь блоков.

"Седьмой энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок", — отметили в ГСЧС.

На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, 18 августа уже происходило возгорание в одном из маслоблоков на территории Бурштынской ТЭС. Тогда возгорание было ликвидировано и никто не пострадал.

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