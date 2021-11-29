Среди украинцев "сеют панику": в Минобороны прокомментировали угрозу вторжения РФ

В оборонном ведомстве отметили, что "что угодно может стать пусковым крючком" для Кремля.

На фоне обострения ситуации на границе с Украиной и информационной кампании, "сеющей страх" в обществе, Россия ищет наименьший повод для реализации своих планов.

Соответствующее заявление заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Чиновница подчеркнула, что "нападение или нарушение нашей территориальной целостности произошло в 2014 году".

"Даже если мы говорим об обострении, то речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины, — отметила она. — Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно сейчас можно говорить об обострении, но она такая же, как весной это было".

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В то же время, по словам Маляр, вместе с сообщениями об обострении ситуации на украинско-российской границе началась информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику".

"И на фоне этих заявлений, что действительно есть обострение, есть информационная мощная кампания, которой, скажем, не было весной, Россия ищет любой малейший повод для того, чтобы реализовать свои планы", — продолжила заместитель главы оборонного ведомства.

По ее убеждению, "на сегодняшний день что угодно может стать тем пусковым крючком и быть использовано Россией ради провокации".

"Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы", — заверила Маляр, добавив, что украинская разведка располагает информацией о расположении российских войск на границе, однако их интерпретация и прогнозы сейчас являются предметом дискуссии и анализа.

Кроме того, отметила чиновница, подобное обострение "у нас происходит регулярно".

"То есть ВСУ, наша разведка, министерство обороны — мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории. Таких периодов очень много, то увеличивается угроза, то уменьшается", — указала Маляр.

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Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или в начале февраля 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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