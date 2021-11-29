"Факт "пыток в тюрьме": в Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Задержанный находится в военном госпитале.

У находящегося в Горийском военном госпитале экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства.

Об этом со ссылкой на президентшу центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщило издание "Грузия Online".

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По ее словам, Саакашвили находится в военном госпитале, но нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении – реабилитации. Джишкариани отмечает, что диагноз связан с фактом "пыток в тюрьме и в пенитенциарной системе, есть также неврологическая симптоматика".

"Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Решение о судебном процессе (назначенный на 29 ноября — Ред.) он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", — заметила Джишкариани.

К слову, энцефалопатия – это заболевание мозга, вызывающее дефицит витамина В1. Болезнь может повлечь за собой спутанность сознания, нарушение мышечной координации, проблемы со зрением.

Следует заметить, что состояние Саакашвили ухудшилось из-за голодовки. Он 50 дней отказывался от еды после задержания в Тбилиси. По выводам врачей тюремной больницы, где он первоначально находился, у политика была высока вероятность развития эпилепсии или комы, которая может иметь летальный исход.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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