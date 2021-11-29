"Факт "пыток в тюрьме": в Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Задержанный находится в военном госпитале.
У находящегося в Горийском военном госпитале экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства.
Об этом со ссылкой на президентшу центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщило издание "Грузия Online".
По ее словам, Саакашвили находится в военном госпитале, но нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении – реабилитации. Джишкариани отмечает, что диагноз связан с фактом "пыток в тюрьме и в пенитенциарной системе, есть также неврологическая симптоматика".
"Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Решение о судебном процессе (назначенный на 29 ноября — Ред.) он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", — заметила Джишкариани.
К слову, энцефалопатия – это заболевание мозга, вызывающее дефицит витамина В1. Болезнь может повлечь за собой спутанность сознания, нарушение мышечной координации, проблемы со зрением.
Следует заметить, что состояние Саакашвили ухудшилось из-за голодовки. Он 50 дней отказывался от еды после задержания в Тбилиси. По выводам врачей тюремной больницы, где он первоначально находился, у политика была высока вероятность развития эпилепсии или комы, которая может иметь летальный исход.
Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.
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