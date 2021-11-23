Врачи сообщили, что состояние здоровья Саакашвили улучшается

Он находится в военном госпитале.

Грузинские медики сообщают об улучшении состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, которого из тюрьмы перевели в военный госпиталь в Гори.

Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

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Отмечается, что Саакашвили обследовал Совет врачей. По словам медиков, его состояние "с каждым днем стабилизируется и улучшается".

"Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка ее провести", — рассказала гематологиня Нино Шарашенидзе.

Следует заметить, что состояние Саакашвили ухудшилось черед голодовки. Он 50 дней отказывался от еды – после задержания в Тбилиси. По заключению врачей в тюремной больнице, где он первоначально находилась, политика была высока вероятность развития эпилепсии или комы, которая может закончиться летальным исходом.

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