Годами насиловал дочь и пытал сына: в Хмельницкой области из-за отца девушка пыталась совершить суицид

Горе-отец заставлял детей употреблять наркотики.
В Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих родных детей.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина 5 лет изнасиловал свою дочь. Впервые он поиздевался над девочкой, когда ей было всего 11 лет. Из-за насилия девушка пыталась совершить самоубийство.
Отец регулярно избивал и своего старшего сына: он обжег его жаром из печи и посреди зимы на ночь запер в холодном подвале. Также мужчина заставлял детей употреблять каннабис.
В мае 2021 года педагоги заметили на теле парня травмы и обратились в полицию. Правоохранители взялись за отца.
Мужчине инкриминировали ч.3, 4 ст. 152, ч.2 ст. 156, ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 315 Уголовного кодекса. Славутский горрайонный суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.
Сведения о мужчине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
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