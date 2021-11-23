Умер дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко

Знаменитости было 83 года.

Умер народный артист Украины, дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко.

Знаменитость ушел из жизни в возрасте 83 лет. Печальное известие сообщили на странице Национальной оперы в Instagram. Причина смерти пока неизвестна.

Аллин Власенко / instagram.com/nationaloperaukraine

"Ушел в мир иной один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко… Три года назад маэстро отпраздновал 60-летний юбилей творческой деятельности. Вечная память!", – говорится в сообщении.

В комментариях юзеры выразили свои соболезнования: "Спасибо вам, маэстро", "Вечная память", "Царство небесное".

Заметим, в июне в этом году Власенко потерял сознание прямо во время концерта. Артиста госпитализировала "скорая".

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