Умер дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко

Знаменитости было 83 года.
Умер народный артист Украины, дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко.
Знаменитость ушел из жизни в возрасте 83 лет. Печальное известие сообщили на странице Национальной оперы в Instagram. Причина смерти пока неизвестна.
"Ушел в мир иной один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко… Три года назад маэстро отпраздновал 60-летний юбилей творческой деятельности. Вечная память!", – говорится в сообщении.
В комментариях юзеры выразили свои соболезнования: "Спасибо вам, маэстро", "Вечная память", "Царство небесное".
Заметим, в июне в этом году Власенко потерял сознание прямо во время концерта. Артиста госпитализировала "скорая".
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