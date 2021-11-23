Помер диригент Національної опери України Аллін Власенко

Знаменитості було 83 роки.

Помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.

Знаменитість пішов з життя у віці 83 років. Сумну звістку повідомили на сторінці Національної опери в Instagram. Причина смерті поки що невідома.

Аллін Власенко / instagram.com/nationaloperaukraine

"Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко… Три роки тому маестро відсвяткував 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам'ять!", – йдеться у повідомленні.

У коментарях юзери висловили свої співчуття: "Спасибі вам, маестро", "Вічна пам’ять", "Царство небесне".

Зауважимо, у червні цього року Власенко знепритомнів просто під час концерту. Артиста госпіталізувала "швидка".

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