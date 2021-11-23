Прем’єри грудня на Paramount Comedy

Нові сезони "Як я зустрів вашу маму", "Супермаркету", "Останнього справжнього чоловіка" та передноворічний марафон святкових епізодів.

У грудні телеканал Paramount Comedy приготувався дарувати справжній святковий настрій. Глядачі побачать продовження серіалів "Як я зустрів вашу маму", "Супермаркет" та "Останній справжній чоловік". Більше того, Paramount Comedy традиційно до 31 грудня підготував марафон святкових серій найулюбленіших серіалів "Друзі", "Теорія великого вибуху" та "Як я зустрів вашу маму".

30 листопада розпочнеться другий сезон серіалу "Супермаркет" на Paramount Comedy. Здавалося б, що може бути цікавого у буденному житті звичайного супермаркету у штаті Міссурі. Проте головні герої ситкому – юні працівники Джон та Шайенн, завідувачка магазину Емі, помічниця директора Діна, а також більш досвідчені менеджери Гаррет, Матео та Гленн – є доказом того, що можна бути амбітним у будь-якій справі. Нові курйози, жарти та взаємини між працівниками дивімося від понеділка до п’ятниці о 15:10 та 21:50.

13 грудня глядачі Paramount Comedy також зможуть подивитися дев’ятий сезон "Останнього справжнього чоловіка". Інколи круто просто спостерігати за буденним життям власника спортивного магазина Майка Бекстера, його дружини Ванесси та трьох доньок. Цікава історія про родину, де батько справді намагається бути найкращим чоловіком, бізнесменом та батьком – та чи легко це вдається? Нові серії дев’ятого сезону можна дивитися від понеділка пд п’ятниці о 18:05 та 22:15.

17 грудня телеканал Paramount Comedy покаже восьмий сезон ситкому "Як я зустрів вашу маму". З кожним сезоном події розгортаються жвавіше – у Лілі та Маршала народився хлопчик, Барні готується до весілля, а Тед зважується освідчитися Вікторії, проте дівчина змушує його назавжди розірвати стосунки з Робін. Буде багато пропозицій, зустрічей та розривів стосунків, а дивитися всі ці драматичні події можна від понеділка до п’ятниці о 16:20 та 21:00 на Paramount Comedy.

Що ж до передноворічного марафону – телеканал Paramount Comedy покаже одразу всі святкові епізоди таких популярних ситкомів як "Друзі", "Теорія великого вибуху" та "Як я зустрів вашу маму". Вмикайте Paramount Comedy 31 грудня об 11:00 та протягом дня насолоджуйтеся переглядом та заряджайтеся крутими емоціями для зустрічі Нового року!

Завершуйте цей рік на позитивній ноті разом з улюбленими культовими серіалами на телеканалі Paramount Comedy.