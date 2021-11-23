Премьеры декабря на Paramount Comedy

Новые сезоны "Как я встретил вашу маму", "Супермаркета", "Последнего настоящего мужчины" и предновогодний марафон праздничных эпизодов.

В декабре телеканал Paramount Comedy приготовился дарить настоящее праздничное настроение. Зрители увидят продолжение сериалов "Как я встретил вашу маму", "Супермаркет" и "Последний мужчина". Более того, Paramount Comedy традиционно к 31 декабря подготовил марафон праздничных серий любимых сериалов "Друзья", "Теория большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму".

30 ноября начнется второй сезон сериала "Супермаркет" на Paramount Comedy. Казалось бы, что может быть интересен в повседневной жизни обычный супермаркет в штате Миссури. Однако главные герои ситкома – юные работники Джон и Шайенн, заведующая магазином Эми, помощница директора Дина, а также более опытные менеджеры Гаррет, Матео и Гленн – являются доказательством того, что можно быть амбициозным в любом деле. Новые курьезы, шутки и отношения между работниками смотрим с понедельника по пятницу в 15:10 и 21:50.

13 декабря зрители Paramount Comedy также смогут смотреть девятый сезон "Последнего настоящего мужчины". Иногда круто просто наблюдать за повседневной жизнью владельца спортивного магазина Майка Бекстера, его жены Ванессы и троих дочерей. Интересная история о семье, где отец действительно пытается быть лучшим мужем, бизнесменом и отцом – легко ли это удается? Новые серии девятого сезона можно посмотреть с понедельника по пятницу в 18:05 и 22:15.

17 декабря телеканал Paramount Comedy покажет восьмой сезон ситкома "Как я встретил вашу маму". С каждым сезоном события разворачиваются быстрее – у Лили и Маршала родился мальчик, Барни готовится к свадьбе, а Тед решается сделать предложение Виктории, однако девушка заставляет его навсегда разорвать отношения с Робином. Будет много предложений, встреч и разрывов отношений, а смотреть все эти драматические события можно с понедельника по пятницу в 16:20 и 21:00 на Paramount Comedy.

Что касается предновогоднего марафона – телеканал Paramount Comedy покажет сразу все праздничные эпизоды таких популярных ситкомов как "Друзья", "Теория большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму". Включайте Paramount Comedy 31 декабря в 11:00 и наслаждайтесь просмотром в течение дня и заряжайтесь крутыми эмоциями для встречи Нового года!

Завершайте этот год на положительной ноте вместе с любимыми культовыми сериалами на телеканале Paramount Comedy.