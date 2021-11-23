22 ноября 2020 года США выходит из Договора об открытом небе через Россию / Pexels

Россиянин покончил с собой в самолете, следовавшем из Египта в Самару — СМИ

Россиянин покончил с собой в самолете, следовавшем из Египта в Самару — СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На борту пассажирского самолета, летевшего из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, россиянин покончил с собой.

Как сообщает российский "Интерфакс " со ссылкой на информированный источник, мужчину без признаков жизни обнаружили бортпроводники в туалете самолета.

"Один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство. Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они нашли мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару, сказал источник.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что мужчина повесился на ремне от сумки. Его звали Александр и ему было 48 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области мужчина свел счеты с жизнью на детской площадке. На месте правоохранители установили, что самоубийство совершил местный житель 1980 года рождения.

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