Россиянин покончил с собой в самолете, следовавшем из Египта в Самару — СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет.
На борту пассажирского самолета, летевшего из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, россиянин покончил с собой.
Как сообщает российский "Интерфакс " со ссылкой на информированный источник, мужчину без признаков жизни обнаружили бортпроводники в туалете самолета.
"Один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство. Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они нашли мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару, сказал источник.
В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что мужчина повесился на ремне от сумки. Его звали Александр и ему было 48 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области мужчина свел счеты с жизнью на детской площадке. На месте правоохранители установили, что самоубийство совершил местный житель 1980 года рождения.
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