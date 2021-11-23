Во Львове выпал первый снег: видео

Во Львове выпал первый снег: видео

Снег был замечен в Шевченковском районе города.

Во Львове во вторник, 23 ноября, был замечен первый снег. Осадки были несущественными и продолжались всего несколько минут.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Снег начал летать в Шевченковском и Галицком районах Львова ориентировочно в 15.00. Однако из-за плюсовой температуры воздуха он быстро таял и ориентировочно через 10 минут осадки прекратились.

Во Львове, 23 ноября, выпал первый снег

Как сообщили во Львовском гидрометцентре, 24 ноября в городе и области ожидается гололедица. Поэтому объявлено о первом уровне опасности.

Также погода в городе и области будет такой:

Во Львовской области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3 – 8° тепла.

Во Львове – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 4 – 6° тепла.

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