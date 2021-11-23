У Львові випав перший сніг: відео

Сніг помітили в Шевченківському районі міста.
У Львові у вівторок, 23 листопада, помітили перший сніг. Опади були несуттєвими та тривали лише кілька хвилин.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Сніг почав літати у Шевченківському і Галицькому районах Львова орієнтовно о 15:00. Проте через плюсову температуру повітря він швидко танув і орієнтовно через 10 хвилин опади припинилися.
Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 24 листопада в місті та області очікується ожеледиця. Через це оголошено про перший рівень небезпеки, жовтий.
Також погода в міста та області буде такою:
- У Львівській області - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
- У Львові - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4 – 6° тепла.
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