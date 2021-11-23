Середа буде холодною: прогноз погоди в Україні на 24 листопада

Середа буде холодною: прогноз погоди в Україні на 24 листопада

Вночі та вранці у південних областях місцями туман.

У середу, 24 листопада, в Україні буде доволі холодна погода, у деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно без опадів, лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 24 листопада очікується мінливо хмарна погода, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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