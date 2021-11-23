День ангела 24 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 24 листопада святкують: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.

Чоловічі іменини

Вікентій

Ім'я Вікентій походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець". Вікентій — відкрита, добра і прямолінійна людина. Він завжди готовий вислухати іншого і дати добру пораду. Він спокійний і розмірений, організований та ерудований, не любить ускладнювати події і дивитися на ситуацію з песимістичної точки зору. Його дії зрозумілі та прийнятні для оточення, оцінка ситуації завжди логічна. Вікентій не любить займатися справами, що не приносять користі, втім, саме свобода дій та відсутність обмежень визначають інтерес та ступінь його залучення до справ.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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