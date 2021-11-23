Іспанію накрила потужна завірюха: випало близько 20 см снігу

Найбільше опадів випало у центрі та на півночі країни.

Іспанію накрила потужна завірюха: найдужче сніжило у гірській місцевості.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.

Сніжило у центрі та на півночі країни. За добу там випало близько 20 сантиметрів опадів. Шляхи довелося розчищати спецтехнікою.

Іспанцям надзвичайники радять бути обачнішими на дорогах та уникати зайвого ризику. Тим більше, що цього тижня сніжитиме знову. Погіршення погоди вже спрогнозували місцеві синоптики. Натомість похолодання пояснили арктичним фронтом, який накрив південь Європи.

Новини світу: Іспанію накрила потужна завірюха

Як повідомлялося, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський у суботу, 20 листопада, намело до одного метра снігу. Також на вершині гори температура повітря опустилась до -5 градусів морозу.

Читайте також: