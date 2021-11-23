Испанию накрыла мощная метель: выпало около 20 см снега

Больше всего осадков выпало в центре и на севере страны.
Испанию накрыла мощная метель: сильнее всего снежило в горной местности.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 ноября.
Снежило в центре и на севере страны. В сутки там выпало около 20 сантиметров осадков. Пути пришлось расчищать спецтехникой.
Испанцам чрезвычайники советуют быть более осмотрительными на дорогах и избегать лишнего риска. Тем более что на этой неделе будет снежить снова. Ухудшение погоды уже спрогнозировали местные синоптики. Похолодание объяснили арктическим фронтом, который накрыл юг Европы.
Как сообщалось, в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский в субботу, 20 ноября, намело до одного метра снега. Также на вершине горы температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза.
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