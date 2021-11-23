День ангела 24 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 24 ноября отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Мужские именины

Викентий

Имя Викентий происходит из латинского языка и в переводе означает "победитель". Викентий — открытый, добрый и прямолинейный человек. Он всегда готов выслушать другого и дать добрый совет. Он спокойный и размеренный, организованный и эрудированный, не любит усложнять события и смотреть на ситуацию пессимистично. Его действия понятны и приемлемы для окружающих, оценка ситуации всегда логична. Викентий не любит заниматься делами, не приносящими пользы, но именно свобода действий и отсутствие ограничений определяют интерес и степень его вовлеченности в дела.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они же в свою очередь произошли от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор – импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими людьми. В то же время у Виктора широкий кругозор, и мужчина с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он часто и пользуется. Виктор может удачно работать в разных профессиях.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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