Зеленский выступит в Раде 1 декабря: о чем будет говорить президент

В первый день зимы глава государства обратится с посланием к народным депутатам.
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал объявить ежегодное послание Верховной Раде 1 декабря этого года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее письмо президента Зеленского к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
В традиционном послании парламенту речь будет идти о внутреннем и внешнем положении Украины.
"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 1 декабря 2021 послание президента Украины в Верховную раду", – отмечается в тексте.
Напомним, ранее президент Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.
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