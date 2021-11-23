Лікарі повідомили, що стан здоров'я Саакашвілі покращується

Він перебуває у військовому шпиталі.

Грузинські медики повідомляють про покращення стану здоров'я експрезидента Міхеіла Саакашвілі, якого з в'язниці перевели до військового госпіталю в Горі.

Про це повідомив телеканал "Руставі 2".

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Зазначається, що Саакашвілі обстежила Рада лікарів. За словами медиків, його стан "з кожним днем стабілізується та покращується".

"Корекція ліків, що приймаються, на підставі лабораторного спостереження проводиться регулярно. Сьогодні у нас був ще й гастроентеролог. Фізично пацієнт набагато активніший. Сьогодні була перша спроба її провести", – розповіла гематологиня Ніно Шарашенідзе.

Слід зауважити, що стан Саакашвілі погіршився чере голодування. Він 50 днів відмовлявся від їжі - після затримання у Тбілісі. За За висновками лікарів у тюремній лікарні, де він спочатку перебува, політика було висока ймовірність розвитку епілепсії або коми, яка може закінчитися летальним кінцем.

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