Лікарі повідомили, що стан здоров'я Саакашвілі покращується

Він перебуває у військовому шпиталі.
Грузинські медики повідомляють про покращення стану здоров'я експрезидента Міхеіла Саакашвілі, якого з в'язниці перевели до військового госпіталю в Горі.
Про це повідомив телеканал "Руставі 2".
Зазначається, що Саакашвілі обстежила Рада лікарів. За словами медиків, його стан "з кожним днем стабілізується та покращується".
"Корекція ліків, що приймаються, на підставі лабораторного спостереження проводиться регулярно. Сьогодні у нас був ще й гастроентеролог. Фізично пацієнт набагато активніший. Сьогодні була перша спроба її провести", – розповіла гематологиня Ніно Шарашенідзе.
Слід зауважити, що стан Саакашвілі погіршився чере голодування. Він 50 днів відмовлявся від їжі - після затримання у Тбілісі. За За висновками лікарів у тюремній лікарні, де він спочатку перебува, політика було висока ймовірність розвитку епілепсії або коми, яка може закінчитися летальним кінцем.
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