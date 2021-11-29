Торт "Рафаэлло": рецепт

Любой домашний торт вкусен априори, потому что готовится из натуральных продуктов и с любовью, но самое главное – с учетом пожеланий тех, кто будет этот торт есть.
Если вы хотите удивить своих близких очередным кулинарным шедевром, испеките торт "Рафаэлло". Этот торт не на каждый день. Один его вид говорит о том, что он предназначен для особых случаев. Белоснежный, как облако, с приятным ароматом кокоса и миндаля и легким сливочным кремом, "Рафаэлло" удовлетворит самый изысканный вкус.
Ингредиенты:
- для бисквита
- 6 яиц
- 200 г сахара
- 125 г муки
- 100 г миндаля
- для крема:
- 550 мл сливок 33%-ной жирности
- 250 г маскарпоне
- 200 г белого шоколада
- 100 г сахарной пудры
- 50 г кокосовой стружки
- для пропитки:
- 150 мл кокосового молока
- сахарная пудра
- для украшения:
- конфеты "Рафаэлло"
- кокосовая стружка
- миндальные лепестки
Приготовление
Миндаль залить горячей водой, прокипятить пару минут, очистить от кожицы, просушить и перемолоть.
Яйца комнатной температуры разбить и аккуратно отделить белки от желтков. Белки взбить до появления пены, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивание до образования плотных устойчивых пиков. Отдельно взбить желтки, добавить их к белкам и аккуратно перемешать. Затем всыпать просеянную муку и, осторожно вымешивая лопаткой снизу вверх, ввести молотый миндаль. Выпекать бисквит при 170°С 40-45 минут.
Для крема белый шоколад залить 50 мл сливок и растопить на водяной бане или в микроволновке. Оставшиеся охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до образования пышной устойчивой пены. Слегка взбить маскарпоне. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить кокосовую стружку и аккуратно вымешать до однородного состояния.
Бисквит разрезать на 3 коржа и собрать торт, пропитывая каждый корж подслащенным сахарной пудрой кокосовым молоком и перемазывая кремом.
Готовый торт сверху и по бокам обмазать оставшимся кремом, притрусить кокосовой стружкой и украсить миндальными лепестками и конфетами "Рафаэлло".
Перед подачей выдержать несколько часов на холоде, чтобы торт хорошо пропитался.
На заметку
Если желаете получить более выраженный вкус кокоса и миндаля, крем дополнительно ароматизируйте кокосовым экстрактом, а в бисквит добавьте пару капель миндальной эссенции.
Маскарпоне можно заменить любым сливочным сыром.
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