Торт "Рафаэлло": рецепт

Любой домашний торт вкусен априори, потому что готовится из натуральных продуктов и с любовью, но самое главное – с учетом пожеланий тех, кто будет этот торт есть.

Если вы хотите удивить своих близких очередным кулинарным шедевром, испеките торт "Рафаэлло". Этот торт не на каждый день. Один его вид говорит о том, что он предназначен для особых случаев. Белоснежный, как облако, с приятным ароматом кокоса и миндаля и легким сливочным кремом, "Рафаэлло" удовлетворит самый изысканный вкус.

Ингредиенты:

для бисквита 6 яиц 200 г сахара 125 г муки 100 г миндаля

для крема: 550 мл сливок 33%-ной жирности 250 г маскарпоне 200 г белого шоколада 100 г сахарной пудры 50 г кокосовой стружки

для пропитки: 150 мл кокосового молока сахарная пудра

для украшения: конфеты "Рафаэлло" кокосовая стружка миндальные лепестки



Приготовление

Миндаль залить горячей водой, прокипятить пару минут, очистить от кожицы, просушить и перемолоть.

Яйца комнатной температуры разбить и аккуратно отделить белки от желтков. Белки взбить до появления пены, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивание до образования плотных устойчивых пиков. Отдельно взбить желтки, добавить их к белкам и аккуратно перемешать. Затем всыпать просеянную муку и, осторожно вымешивая лопаткой снизу вверх, ввести молотый миндаль. Выпекать бисквит при 170°С 40-45 минут.

Для крема белый шоколад залить 50 мл сливок и растопить на водяной бане или в микроволновке. Оставшиеся охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до образования пышной устойчивой пены. Слегка взбить маскарпоне. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить кокосовую стружку и аккуратно вымешать до однородного состояния.

Бисквит разрезать на 3 коржа и собрать торт, пропитывая каждый корж подслащенным сахарной пудрой кокосовым молоком и перемазывая кремом.

Готовый торт сверху и по бокам обмазать оставшимся кремом, притрусить кокосовой стружкой и украсить миндальными лепестками и конфетами "Рафаэлло".

Перед подачей выдержать несколько часов на холоде, чтобы торт хорошо пропитался.

На заметку

Если желаете получить более выраженный вкус кокоса и миндаля, крем дополнительно ароматизируйте кокосовым экстрактом, а в бисквит добавьте пару капель миндальной эссенции.

Маскарпоне можно заменить любым сливочным сыром.

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