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Торт "Рафаэлло": рецепт

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Торт "Рафаэлло": рецепт

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Любой домашний торт вкусен априори, потому что готовится из натуральных продуктов и с любовью, но самое главное – с учетом пожеланий тех, кто будет этот торт есть.

Если вы хотите удивить своих близких очередным кулинарным шедевром, испеките торт "Рафаэлло". Этот торт не на каждый день. Один его вид говорит о том, что он предназначен для особых случаев. Белоснежный, как облако, с приятным ароматом кокоса и миндаля и легким сливочным кремом, "Рафаэлло" удовлетворит самый изысканный вкус.

Ингредиенты:

  • для бисквита
    • 6 яиц
    • 200 г сахара
    • 125 г муки
    • 100 г миндаля
  • для крема:
    • 550 мл сливок 33%-ной жирности
    • 250 г маскарпоне
    • 200 г белого шоколада
    • 100 г сахарной пудры
    • 50 г кокосовой стружки
  • для пропитки:
    • 150 мл кокосового молока
    • сахарная пудра
  • для украшения:
    • конфеты "Рафаэлло"
    • кокосовая стружка
    • миндальные лепестки

Приготовление

Миндаль залить горячей водой, прокипятить пару минут, очистить от кожицы, просушить и перемолоть.

Яйца комнатной температуры разбить и аккуратно отделить белки от желтков. Белки взбить до появления пены, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивание до образования плотных устойчивых пиков. Отдельно взбить желтки, добавить их к белкам и аккуратно перемешать. Затем всыпать просеянную муку и, осторожно вымешивая лопаткой снизу вверх, ввести молотый миндаль. Выпекать бисквит при 170°С 40-45 минут.

Для крема белый шоколад залить 50 мл сливок и растопить на водяной бане или в микроволновке. Оставшиеся охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до образования пышной устойчивой пены. Слегка взбить маскарпоне. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить кокосовую стружку и аккуратно вымешать до однородного состояния.

Бисквит разрезать на 3 коржа и собрать торт, пропитывая каждый корж подслащенным сахарной пудрой кокосовым молоком и перемазывая кремом.

Готовый торт сверху и по бокам обмазать оставшимся кремом, притрусить кокосовой стружкой и украсить миндальными лепестками и конфетами "Рафаэлло".

Перед подачей выдержать несколько часов на холоде, чтобы торт хорошо пропитался.

На заметку

Если желаете получить более выраженный вкус кокоса и миндаля, крем дополнительно ароматизируйте кокосовым экстрактом, а в бисквит добавьте пару капель миндальной эссенции.

Маскарпоне можно заменить любым сливочным сыром.

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