Вимагали 4 біткоїни: у Дніпропетровській області з гранатомета обстріляли будинок фермера

Вимагали 4 біткоїни: у Дніпропетровській області з гранатомета обстріляли будинок фермера

У фермера вимагали вигаданий борг.

У Юр’ївському районі Дніпропетровської області невідомі обстріляли будинок місцевого фермера. Власники домоволодіння почули вибух, а коли вийшли перевірити що сталося, знайшли тубус від гранатомета.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

Подія сталася сьогодні, 17 грудня, близько 6 години ранку в одному із сіл Юр'ївської громади. Місцевий фермер почув звук, який нагадує вибух гранати. За 60 метрів від будинку він знайшов тубус від гранатомета з пошкодженим маркуванням.

За попередньою інформацією, незадовго до вибуху на подвір'я фермера заходив невідомий чоловік і залишив папку, в якій були погрози з вимогою виплатити борг у розмірі 4 біткоїни до Нового року (близько 188 тисяч доларів). Після того, як чоловік пішов, фермер почув вибух.

Під час вибуху ніхто не постраждав.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група районного відділу поліції Павлограда, вибухотехніки, працівники ДСНС.

"Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці знайшли в автомобілі у чоловіка ручні гранати та бойові снаряди.

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