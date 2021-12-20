Екзамен для пацієнта. Чек-лист з підготовки до медичних аналізів Новини компаній

Екзамен для пацієнта. Чек-лист з підготовки до медичних аналізів Новини компаній

Медичні аналізи — перший важливий крок до правильного діагнозу та ефективного лікування. Та чи всі пацієнти знають, що достовірність результату дослідження — відповідальність не лише лабораторії?

"Простий" медичний аналіз складається з трьох етапів: преаналітичного (який включає підготовку до аналізу, процедуру взяття біоматеріалу та його доставку в лабораторію), аналітичного (це безпосередньо лабораторне дослідження) та постаналітичного (аналіз отриманих результатів).

Лабораторія, зі свого боку, гарантує якість кожного з цих етапів, — зазначає Ірина Липчак, головний лікар клініко-діагностичної лабораторії ІНВІТРО. — Весь наш персонал має високу кваліфікацію та чітко дотримується сучасних медичних стандартів.

В ІНВІТРО для взяття аналізів використовуються вакуумні пробірки, що не просто робить процедуру швидкою та безпечною, а й забезпечує необхідні умови для зберігання і транспортування біоматеріалу (до речі, у відділеннях ІНВІТРО пацієнти можуть безкоштовно отримати вакуумні пробірки і для аналізу сечі).

Дослідження проводяться на інноваційному обладнанні виробництва США, Швейцарії, Німеччини, Японії та ін., з використанням лише оригінальних сертифікованих реагентів від провідних світових брендів. Регулярний зовнішній незалежний контроль та система щоденного внутрішнього контролю підтверджують точність результатів аналізів.

Однак ми, на жаль, не можемо контролювати, як пацієнти дотримуються правил підготовки до медичних аналізів.

Тож, точність результату медичного аналізу — відповідальність і лабораторії, і пацієнта.

Що ми маємо врахувати, готуючись до "екзамену для пацієнта" — медичного аналізу?

Аналіз крові здається натщесерце — не менше 8 годин і не більше 14 годин голоду. Але пити воду важливо — це профілактика утворення згустків, які унеможливлюють якісне дослідження крові. Через добові коливання гормональних та біохімічних параметрів більшість аналізів здаються зранку — з 7 до 11 години. Припиніть приймати ліки за кілька днів до аналізу. Якщо це неможливо, повідомте про це співробітників лабораторії перед процедурою. Не вживайте алкоголь та не куріть напередодні аналізу. Ці шкідливі звички впливають на метаболічні процеси в організмі. Не бажано здавати кров невдовзі після фізіотерапевтичних процедур або інструментального обстеження: це може викликати тимчасову зміну деяких лабораторних параметрів.

Більш детальну інформацію про вимоги преаналітичного етапу можна подивитися на сайті ІНВІТРО.

І вибравши лабораторію, яка гарантує якість досліджень, не варто перевіряти результати ще десь, адже в різних лабораторіях можуть застосовуватися різні методи та одиниці вимірювання, і їх порівняння буде некоректним.

Переддень новорічних та різдвяних свят – час піклуватися не лише про святкові подарунки, а й про своє здоров’я.

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