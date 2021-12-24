Под Одессой в заброшенном здании в пакете нашли младенца

Сейчас на месте работают правоохранители.
В Одесской области недалеко от станции "Одесса-Сортировочная" нашли тело младенца.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Новости Одесса".
Отмечается, что младенец был замотан в целлофановый пакет, который был брошен в запущенном здании в районе станции "Одесса-Сортировочная".
Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
"Сейчас на месте работают правоохранители, в частности судмедэксперты. Детали позже", — сообщили в пресс-службе полиции региона.
Напомним, что английском городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир, женщинаобнаружила пакет из супермаркета с телом новорожденного в морозильной камере домашнего холодильника.
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