Звезды "Гарри Поттера" тогда и сейчас: как изменились актеры за 20 лет

Звезды "Гарри Поттера" тогда и сейчас: как изменились актеры за 20 лет

Вскоре свет увидит новый эпизод "Возвращение в Хогвартс".

В этом году самому первому фильму знаменитой киносаги о Гарри Поттере исполнилось 20 лет.

"Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны в 2001 году. Эта история о мальчике-волшебнике со шрамом на лбу покорила сердца миллионов. И целые поколения фанов поттерианы каждый год пересматривают любимые части. А вскоре свет увидит новый эпизод "Возвращение в Хогвартс".

Перед выходом ретроспективной серии редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотоколлажей и предлагает посмотреть, как изменились актеры за 20 лет.

Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф (32 года)

Дэниел Рэдклифф / Getty Images

Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон (31 год)

Эмма Уотсон / Associated Press

Рон Уизли – Руперт Гринт (33 года)

Руперт Гринт / Associated Press

Альбус Дамблдор – Майкл Гэмбон (81 год)

Майкл Гэмбон / Associated Press

Драко Малфой – Том Фелтон (34 года)

Том Фелтон / Associated Press

Невилл Долгопупс – Мэттью Льюис (32 года)

Мэттью Льюис / Getty Images

Минерва Макгонагалл – Мэгги Смит (86 лет)

Мэгги Смит / Getty Images

Рубеус Хагрид – Робби Колтрейн (71 год)

Робби Колтрейн / Associated Press

Волан-де-Морт – Рейф Файнс (59 лет)

Рейф Файнс / Associated Press

Джинни Уизли – Бонни Райт (30 лет)

Бонни Райт / Associated Press

Плакса Миртл – Ширли Хендерсон (56 лет)

Ширли Хендерсон / Associated Press

Джордж и Фред Уизли – Оливер и Джеймс Фелпс (35 лет)

Оливер и Джеймс Фелпс / Getty Images

Сивилла Трелони – Эмма Томпсон (62 года)

Эмма Томпсон / Associated Press

Заметим, что в ретроспективном эпизоде снялись все актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих частях фильма. Они расскажут историю создания картины "Гарри Поттер и философский камень". Премьера фильма состоится 1 января в 2022 году.

Читайте также: