Звезды "Гарри Поттера" тогда и сейчас: как изменились актеры за 20 лет

Вскоре свет увидит новый эпизод "Возвращение в Хогвартс".
В этом году самому первому фильму знаменитой киносаги о Гарри Поттере исполнилось 20 лет.
"Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны в 2001 году. Эта история о мальчике-волшебнике со шрамом на лбу покорила сердца миллионов. И целые поколения фанов поттерианы каждый год пересматривают любимые части. А вскоре свет увидит новый эпизод "Возвращение в Хогвартс".
Перед выходом ретроспективной серии редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотоколлажей и предлагает посмотреть, как изменились актеры за 20 лет.
Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф (32 года)
Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон (31 год)
Рон Уизли – Руперт Гринт (33 года)
Альбус Дамблдор – Майкл Гэмбон (81 год)
Драко Малфой – Том Фелтон (34 года)
Невилл Долгопупс – Мэттью Льюис (32 года)
Минерва Макгонагалл – Мэгги Смит (86 лет)
Рубеус Хагрид – Робби Колтрейн (71 год)
Волан-де-Морт – Рейф Файнс (59 лет)
Джинни Уизли – Бонни Райт (30 лет)
Плакса Миртл – Ширли Хендерсон (56 лет)
Джордж и Фред Уизли – Оливер и Джеймс Фелпс (35 лет)
Сивилла Трелони – Эмма Томпсон (62 года)
Заметим, что в ретроспективном эпизоде снялись все актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих частях фильма. Они расскажут историю создания картины "Гарри Поттер и философский камень". Премьера фильма состоится 1 января в 2022 году.
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