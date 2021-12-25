Народные приметы, обряды и обычаи 25 декабря

Если ночь будет ясная, то зима будет холодная.

25 декабря церковь и верующие чтят память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.

25 декабря: церковный праздник

Спиридон Тримифунтский, также Спиридон Саламинский — раннехристианский кипрский святой и чудотворец, епископ города Тримифунт (современный Саламин). Святой почитается в православной и римско-католической церквях.

О его жизни сохранилось очень мало сведений. Известно, что он был пастухом, у него была жена и дети. Все свои доходы он отдавал на нужды ближних и чужеземцев, за что Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, его хиротонизировали во епископа Кипрского города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон участвовал в деяниях I Вселенского Собора.

Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. За его молитвой засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди — ветром, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мёртвым ребенком на руках, прося покровительства святого. По своей молитве он вернул малышку к жизни.

25 декабря: народные традиции

По народному прогнозированию, это самый холодный день декабря, потому что "солнце переходит на другую сторону".

25 декабря: что следует делать

Если в этот день велись ветви вишен в ведро с землей, то будет хорошая погода.

За этим днем люди пытались вести наблюдение за годовым циклом: каждый следующий день соответствовал погоде в очередной месяц. Поэтому в течение двенадцати дней запоминали предрассудки погоды, чтобы определить, каким будет год.

25 декабря: что категорически запрещено делать

В древности старались не работать, чтобы мыши не ели соломы, а потому окуривали дымом дома, потому что "святой Спиридон всю нечистоту гонит из дома вон". Больше всего остерегались сверлить, потому что будут черви нападать.

25 декабря: украинские народные приметы

Спиридон Солнцеворот небо подпирает плечами — день прибавляет.

На Спиридона прибудет на маковое зерна.

Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная зима теплая, а лето пасмурное.

Читайте также:

Погода в Украине: на Закарпатье и в Херсонской области снова начались снегопады