Народні прикмети, обряди і звичаї 25 грудня

Якщо ніч ясна, то зима буде холодна.

25 грудня церква та віряни вшановують пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.

25 грудня: церковне свято

Спиридон Тримифунтський, також Спиридон Саламінський — ранньохристиянський кіпрський святий та чудотворець, єпископ міста Тримифунт (сучасний Саламін). Святий шанується у православній та римо-католицькій церквах.

Про його життя збереглося дуже мало відомостей. Відомо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Всі свої прибутки він віддавав на потреби ближніх та чужинців, за що Господь нагородив його даром чудотворення: він зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини, в царювання імператора Костянтина Великого , його хіротонізували на єпископа Кіпрського міста Тримифунта. В сані єпископа святитель не змінив свого образу життя, поєднавши пастирське служіння з ділами милосердя. За свідченням церковних істориків, святитель Спиридон брав участь у діяннях I Вселенського Собору.

Святитель з великою любов'ю піклувався про свою паству. За його молитвою посуха змінювалась рясним животворчим дощем, а безперервні дощі — вітром, зцілювались хворі, виганялися демони. Одного разу до нього прийшла жінка з мертвою дитиною на руках, просячи заступництва святого. По своїй молитві, він вернув малятко до життя.

25 грудня: народні традиції

За народним прогнозуванням, це найхолодніший день грудня, бо "сонце переходить на другий бік".

25 грудня: що варто робити

Ставили в цей день гілки вишень у відро із землею: якщо розів'ються на Різдво, то вродить гарно садовина.

За цим днем люди намагалися вести спостереження за річним циклом: кожний наступний день відповідав погоді чергового місяця. Тому протягом дванадцяти днів запам'ятовували примхи погоди, щоб визначити, яким буде рік.

25 грудня: що категорично заборонено робити

У давнину намагалися не працювати, щоб миші не їли соломи, а тому обкурювали димом оселі, бо "святий Спиридон всю нечистоту жене з хати геть". Найбільше остерігалися свердлити, бо будуть черв'яки нападати.

25 грудня: українські народні прикмети

Спиридон Сонцеворот небо плечима підпирає — дня додає.

На Спиридона дня прибуде на макове зерня.

Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна зима тепла, а літо похмуре.

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