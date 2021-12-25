Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 25 грудня зафіксовано 5 276 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 268 людей, 15 639 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 689 осіб, а 117 222 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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