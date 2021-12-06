США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине

Бойкот не касается американских спортсменов.

Администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 декабря.

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Как подчеркнула Джен Псаки, спортсменам из США участвовать в соревнованиях не будут запрещены.

"Атлеты американской команды получат нашу полную поддержку, мы будем болеть за них из дома. Американские дипломаты и официальные представители воспринимали бы эти Игры как всегда, но агрессивное нарушение прав человека и зверства со стороны КНР не позволяют нам это сделать. Как сказал президент, выступать за права человека – в американской ДНК", — сказала спикер США.

Стоит отметить, что бойкот возникли после возмущения по поводу исчезновения бывшей профессиональной теннисистки Пэн Шуай, обвинившей бывшего члена Политбюро в том, что он заставлял ее заниматься с ним сексом. Также известно, что вероятность бойкота рассматривают Великобритания и Австралия.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля.