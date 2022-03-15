Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні рейси до Москви

Літаки летітимуть через інші країни.

Korean Air призупиняє всі пасажирські і вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня поточного року. Компанія посилається на “операційні проблеми та проблеми безпеки”.

Про це компанія підтвердила у коментарі CNN.

Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві також включені у зупинку. Крім того, Korean Air також змінює маршрути своїх рейсів, щоб уникнути російського повітряного простору, посилаючись на "експлуатаційні проблеми та проблеми безпеки".

Рейси із Сеула до Європи будуть перенаправлені на Китай, Казахстан і Туреччину, що збільшить час польоту на 2 години 45 хвилин.

Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеула також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть до деяких рейсів близько двох годин.

Раніше Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - сказав Джентілоні.