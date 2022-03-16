Україна і Росія досягли прогресу в мирному плані: ЗМІ повідомили про 15 пунктів

Україна і Росія досягли прогресу в мирному плані: ЗМІ повідомили про 15 пунктів

Зокрема, Київ повинен відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Туреччини.

Українська та російська сторони домоглися на переговорах значного прогресу щодо попереднього мирного плану. На сьогодні цей план складається з 15 пунктів.

Про це пише Financial Times з посиланням на на трьох учасників переговорів.

За інформацією видання, мирний план включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Україна оголосить про нейтралітет та піде на скорочення своїх Збройних сил.

Також у статті йдеться, що мирний план обговорюється з понеділка, 14 березня. Згідно з ним, Україна повинна відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО і не розміщувати іноземні військові бази. В обмін на це українська сторона отримає гарантії безпеки від США, Великої Британії та Туреччини.

Видання водночас зазначає, що прийнятність західних гарантій для Росії може стати перешкодою для укладання мирної угоди, як і статус окупованих 2014 року Криму та Донбасу.

Financial Times з посиланням на коментар радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка пише, що мирна угода в будь-якому разі включатиме виведення російських військ з територій, зайнятих від початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що на переговорах Україна вимагає гарантій безпеки і від Росії, але досягти цього можна лише за особистого діалогу президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.