Украина и Россия достигли прогресса в мирном плане: СМИ сообщили о 15 пунктах

В частности, Киев должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.

Украинская и российская стороны якобы достигли на переговорах значительного прогресса по предыдущему мирному плану. На сегодняшний день этот план состоит из 15 пунктов, пишет Financial Times со ссылкой на трех участников переговоров.

По информации издания, мирный план включает прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и пойдет на сокращение своих Вооруженных сил.

Также в статье говорится, что мирный план обсуждается с понедельника, 14 марта. Согласно ему, Украина должна отказаться от амбиций по вступлению в НАТО и не размещать иностранные военные базы. В обмен на это украинская сторона получит гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.

Издание отмечает, что приемлемость западных гарантий для России может стать препятствием для заключения мирного соглашения, как и статус оккупированных в 2014 году Крыма и Донбасса.

Financial Times со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка пишет, что мирное соглашение в любом случае будет включать вывод российских войск с территорий, занятых с начала вторжения 24 февраля 2022 года.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикацию в Financial Times и уточнил, на что может согласиться Украина во время переговоров. "Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", — говорится в сообщении.