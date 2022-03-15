"Взаимопонимание на сто процентов": Зеленский сообщил о проведенных переговорах

"Взаимопонимание на сто процентов": Зеленский сообщил о проведенных переговорах

Переговорные усилия направлены на то, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с кем из международных партнеров провел переговоры для скорейшего завершения войны, которую развязала Россия.

Об этом глава государства сообщил во время своего обращения к украинцам в ночь на 15 марта.

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По его словам, Зеленский провел в течение дня переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. "Взаимопонимание на сто процентов", — отметил украинский лидер.

Отдельно президент Украины отметил разговор с премьер-министром Израиля Беннетом, которые он назвал частью "переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее".

"Честным миром", — подчеркнул при этом Зеленский.

Президент заверил, что по завершению военных действий в Украине работала также украинская делегация на переговорах с российской стороной.

"Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продлят завтра”, — сообщил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 19 дней войны

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что переговоры между Украиной и Россией о войне продолжаются достаточно конструктивно, в частности, РФ делает многое для того, чтобы договориться.

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