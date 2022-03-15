В блокадном Мариуполе уже погибли больше 2,3 тысячи человек

В блокадном Мариуполе уже погибли больше 2,3 тысячи человек

Российские оккупанты блокируют зеленые и гуманитарные коридоры в город.

В городе Мариуполь Донецкой области, который заблокировали российские оккупанты, уже погибли больше 2,3 тысячи человек.

"Официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 года составляет примерно 2357 погибших мариупольцев", — говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Тем временем российские захватчики продолжают блокировать гуманитарный и зеленый коридоры в Мариуполь.

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"Колонну гуманитарного груза с продуктами и медикаментами и водой продолжают держать заблокированной в городе Бердянск. Вместе с тем, по тому же маршруту (Мариуполь-Бердянск — ред.) сегодня смогли выехать измученные и уставшие войной мариупольцы. Почти 250 легковых машин, что дает большую надежду и указывает на то, что оккупационные войска без причины блокируют в Бердянске такие нужные продукты и медикаменты для наших людей", - сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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ТСН.ua

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