У блокадному Маріуполі вже загинули понад 2,3 тисячі людей

Російські окупанти блокують зелені та гуманітарні коридори до міста.

У місті Маріуполь Донецької області, який заблокували російські окупанти, вже загинули понад 2,3 тисячі людей.

"Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 загиблих маріупольців", - ідеться в повідомленні Маріупольської міськради.

Тим часом російські загарбники продовжують блокувати гуманітарний та зелений коридори до Маріуполя.

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"Колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами і водою продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Разом з тим, тим же маршрутом (Маріуполь-Бердянськ - ред.) сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною маріупольці. Майже 250 легкових машин, що дає велику надію та вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі потрібні продукти та медикаменти для наших людей. В місті, яке вони нещадно знищують", - сказала віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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ТСН.ua

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