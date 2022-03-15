Из Киевщины и Луганщины 14 марта удалось эвакуировать 3806 человек

Украинскую гуманитарную колонну со 100 тоннами самого необходимого для Мариуполя до сих пор удерживают в Бердянске
В течение 14 марта удалось вывезти из городов и городков Киевской и Луганской областей 3806 украинцев.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 15 марта.
По словам главы государства, украинскую гуманитарную колонну со 100 тоннами самого необходимого для Мариуполя до сих пор удерживают в Бердянске — уже третий день.
"Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду и медикаменты", — заверил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский призвал россиян бороться, чтобы РФ не превратилась в обширную Северную Корею.
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