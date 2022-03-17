Американская IТ-компания за один день уволила всю команду украинцев

Американская IТ-компания за один день уволила всю команду украинцев

Работники возмущены таким отношением к себе.

Американская IТ-компания Alchemy за один день без предупреждения уволила команду из семи тестировщиков-украинцев. Уже бывшие работники возмущены таким отношением к себе, тем более, когда в Украине идет война.

Об этом в Linkedin 14 марта сообщил Алексей Зайченко.

"Компания Alchemy и CEO Тимоти Ли приняли "очень тяжелое" решение о расформировании всей команды QA (UA) и уволили всех одним днем, без предупреждений и нотис-периодов, даже простого "спасибо за работу, ребята", — рассказал DOU бывший сотрудник.

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По словам мужчины, украинцы просто получили сообщение о том, что их аккаунт деактивирован в корпоративном гугл-аккаунте.

Работники считают, что их уволили, потому что наняли тестировщиков из Индии, которым можно платить меньше.

"В компании все было хорошо и очень проукраински. Нас поддерживали и сочувствовали. У меня ощущение, что просто из-за снижения качества нашли более дешевый персонал. И это нормально для бизнеса. Ненормально для бизнеса так увольнять квалифицированный персонал. Без всякого предупреждения", — рассказала уволенная женщина.

Журналисты отправили запрос в компанию и лично CEO Тимоти Ли с просьбой прокомментировать увольнение украинских сотрудников, но ответа пока не получили.

Фото: dou.ua

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