В Олешки на Херсонщине вошли российские войска

Оккупанты заселяются в город.

В город Олешки Херсонской области вошли русские войска. Они собираются разместиться в городе.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Евгений Рыщук.

"Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не имеем. Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", — сказал Рыщук.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сняли государственный флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.

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