Оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской ОГА

Российские захватчики не покидают город.

Российские оккупанты сняли государственный флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщил на своей странице в facebook Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

"Орки решились снять флаг Украины со здания Херсонской ОГА/ХОР. Им не понять, что этот флаг в сердце каждого херсонца, каждого украинца. Все будет Украина!" — отметил он.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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