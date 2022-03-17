В Олешки на Херсонщині зайшли російські війська

Окупанти заселяються у місто.

В місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська. Вони збираються розміститися у місті.

Про це у відеозвернення повідомив міський голова Євген Рищук.

"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". Загалом нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їх позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо. Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зняли державний прапор з будівлі Херсонської облдержадміністрації.

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