За день на Мариуполь сбрасывают 50-100 бомб – горсовет

За день на Мариуполь сбрасывают 50-100 бомб – горсовет

Разрушено около 80% жилищного фонда города.

Мариуполь Донецкой области на 17 марта находится в критической ситуации и в блокаде уже 16-й день подряд. Ежедневно российские войска сбрасывают на город от 50 до 100 авиабомб.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

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Более 350 тыс. мариупольцев продолжают находиться в укрытиях и подвалах из-за непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск. Разрушения колоссальные: разрушено около 80% жилищного фонда города, из них почти 30% не подлежат восстановлению.

За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в направлении Бердянска и затем – Запорожья. В общей сложности около 6500 легковушек вырвались из Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

"Вооруженные Силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки превосходящего тх по численности врага. Бои идут уже на окраинах города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – сообщили в горсовете.

Напомним, ранее 17 марта спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские войска не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, поэтому хаотично их обстреливают.