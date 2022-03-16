Германия перемещает ЗРК Patriot в Словакию

Правительство Германии хочет, чтобы солдаты, размещенные в Словакии, помогали защитить граничащего с Украиной союзника по НАТО.

Бундесвер приступил к перемещению зенитно-ракетного комплекса Patriot в Словакию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет портал RND.

Также читайте Россию исключили из Совета Европы – официально

В среду в Хузуме (Шлезвиг-Гольштейн) начали движение автомобили с оборудованием и системами вооружения.

Правительство Германии хочет, чтобы солдаты, размещенные в Словакии, помогали защитить граничащего с Украиной союзника по НАТО.

Система Patriot используется для борьбы с самолетами, тактическими баллистическими и крылатыми ракетами.

Словацкий парламент накануне вечером подавляющим большинством голосов проголосовал за размещение в стране немецких и других войск НАТО.

Как ранее сообщало Министерство обороны Словакии, согласованный с союзниками по НАТО план правительства предусматривает размещение 2100 солдат.

Напомним, 10 марта, чиновник Министерства обороны США сообщил, что в Пентагоне не намерены передавать системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, поскольку для их эксплуатации понадобятся американские войска на месте.