Еще больше путинских олигархов: Австрия расширит санкционный список

Речь идет о пакете пятого раунда санкций ЕС.

Австрия хочет добавить больше олигархов в список людей, подпадающих под санкции Европейского союза из-за вторжения России в Украину, заявил в среду офис канцлера Карла Нехаммера, изложив свою позицию в отношении пятого раунда санкций ЕС.

«Более 800 человек уже попали под санкции ЕС. Сейчас мы поддерживаем расширение этого списка и включение в него большего числа людей из окружения президента России», — цитирует Нехаммера агентство Reuters.

Офис Карла Нехаммера уточнил, что канцлер имел в виду, в частности, «больше олигархов».

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