Фракция ОПЗЖ в Херсонском городском совете самораспустилась

ОПЗЖ в Херсоне осудила нападение России и самораспустилась.

О роспуске фракций партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) в Херсонском горсовете объявили входившие в состав фракции депутаты.

Депутаты обнародовали заявление, подписанное руководителем фракции ОПЗЖ в Херсонском горсовете Юрием Стельмашенко и секретарем фракции Алексеем Заболотным.

В заявлении идет речь о выходе из фракции и из партии Стальмашенко, Заболотного, а также депутатов Игоря Житченко, Елены Ротовой, Елены Мазур, Тиграна Мкртчана, Константина Сивака, Антона Хмаро и Натальи Устиновой.

Также в заявлении говорится, что Херсон – это Украина, и осуждается российская агрессия против нашего государства.

Депутаты сообщили, что будут работать в Херсонском горсовете как внефракционные.

Напомним, в Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ, который готовился к захвату государственной власти.

А ранее сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.